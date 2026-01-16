Un nuevo atentado sacudió el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando hombre fue encontrado muerto con varios impactos de bala en la vía pública. El hecho se registró a la altura de la cuadra cinco de la avenida Los Postes.

De acuerdo con versiones recogidas por RPP, la víctima habría llegado aún con vida al lugar, trasladada por sujetos no identificados, quienes le dispararon en el sitio antes de darse a la fuga. Los vecinos quedaron conmocionados al presenciar el hecho y dieron alerta a la policía inmediatamente.

“Me parece que lo han traído y ahí le han dado el balazo. No es vecino (...) Nunca se vio casos de este tipo, primera vez”, señaló una de las vecinas en RPP.

En esa línea, los residentes indicaron que la víctima no vivía en la zona y que no suelen ocurrir atentados por lo mismo ahora se encuentran preocupados.

Hasta el lugar se aproximaron agentes de la Policía Nacional para cercar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, representantes del Ministerio Público dispusieron el levantamiento del cadáver.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.