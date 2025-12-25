Este jueves durante la madrugada, una fábrica dedicada a la producción de bolsas de polietileno fue consumida por un incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho. El siniestro se registró en la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande, y requirió varias horas de trabajo intenso por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.​

Más de 60 efectivos bomberiles y 15 unidades, entre cisternas y autobombas, se desplegaron en la zona para controlar las llamas. El comandante departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, indicó que el fuego fue confinado exitosamente, evitando su propagación hacia las viviendas cercanas.​

El mayor obstáculo durante la intervención fue el tipo de material almacenado en el local. El plástico derretido por las altas temperaturas se solidificó y compactó, creando una capa hermética que dificultó la penetración del agua.

“Se ha compactado, se ha hermetizado prácticamente y eso es lo que estamos trabajando para poder inyectar agua”, explicó Rivera.​

Para optimizar la respuesta, los bomberos emplearon un dron que permitió identificar el mapa de calor en tiempo real y localizar los focos más críticos dentro de la estructura. Asimismo, se utilizó una escala telescópica para realizar maniobras desde altura y minimizar los riesgos para el personal.​

Pirotécnicos como posible causa

Aunque la investigación oficial permanece en curso, testimonios de residentes de la zona apuntan a que el incendio habría iniciado por el uso de fuegos artificiales durante las celebraciones navideñas. El fuego también comprometió un local contiguo que funcionaba como almacén de cajas de cartón, cuya pared de calamina facilitó la expansión inicial de las llamas.​

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas heridas ni víctimas mortales, pese a la magnitud del fuego y los materiales inflamables involucrados.​