Un joven de 18 años murió luego de recibir varios disparos durante una pelea registrada en la avenida José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Según el reporte de América Noticias, la víctima fue identificada como Byron Justin Cañamero Quispe, quien fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho tras resultar herido.

El ataque ocurrió frente a un inmueble ubicado en la manzana H18, lote 40 de dicha avenida. Aunque fue llevado de emergencia al centro de salud, Cañamero Quispe llegó sin vida debido a las heridas provocadas por el arma de fuego.

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Un joven fue asesinado a plena luz del día durante un enfrentamiento entre vándalos en San Juan de Lurigancho. La Policía investiga el ataque ocurrido en plena vía pública.



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¿Cómo ocurrió el ataque?

Según información policial, el enfrentamiento comenzó cuando un grupo de seis hombres fue atacado por otros dos sujetos que les lanzaron piedras. En medio de la pelea, uno de los integrantes del primer grupo sacó un arma y disparó contra Cañamero Quispe.

El momento del enfrentamiento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar la secuencia de la pelea y el momento en que se produjo el ataque con arma de fuego.

Tras el hecho, peritos de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger evidencias relacionadas con el crimen. Durante las diligencias encontraron cuatro casquillos de bala en la zona donde ocurrió el ataque.

El caso quedó a cargo de los agentes de la Comisaría PNP 10 de Octubre. La Policía realiza las diligencias para identificar y ubicar al responsable de los disparos que causaron la muerte del joven.