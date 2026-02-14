Un operativo policial logró desarticular parte de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación’, organización criminal dedicada a extorsionar sistemáticamente a empresas de transporte público que operan en la zona de Huáscar, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL).

La Policía Nacional identificó a los capturados como Luis Collahua Zevallos (18) y Jefferson Calisto Zevallos (18), además de dos adolescentes de 15 y 16 años que también formarían parte de la estructura delictiva.

Durante el despliegue, los agentes policiales incautaron material probatorio que revela el modus operandi de la banda. Entre las evidencias halladas se encuentran videos con amenazas directas dirigidas a transportistas y capturas de pantalla que documentan las transferencias bancarias realizadas por las víctimas bajo coacción.

Estas pruebas digitales serían fundamentales para reconstruir el esquema de extorsión que habría mantenido bajo presión a varias empresas del sector transporte en el distrito más poblado de Lima.

Amenazas contra empresas y fiscal

El jefe de la Región Policial Lima, Francisco Vargas, reveló que el alcance de las amenazas de esta organización criminal no se limitaba únicamente al sector empresarial. Según detalló, la banda también habría intimidado a una representante del Ministerio Público.

Las empresas de transporte afectadas directamente por las extorsiones son ETUSA, Santa Catalina y Rojitos, todas con operaciones en la zona de Huáscar y áreas aledañas de San Juan de Lurigancho.

La participación de dos adolescentes en esta banda criminal llevó al jefe policial a pronunciarse sobre la urgencia de modificar el marco legal que regula las sanciones para menores involucrados en actividades delictivas.

Vargas enfatizó que esta no es la primera intervención donde se captura a menores vinculados con organizaciones criminales, por lo que consideró necesario aplicar medidas más severas.

“Estos muchachos de 15 y 16 años, como se dice, son gatillo flojo; ellos no tienen sentimientos. No generalizo, ah, sino a los que ya a esa edad escogen estar en las filas de la parte delictiva. Es tiempo de endurecer las penas, porque la sociedad así lo pide”, comentó ante la prensa.

La declaración del oficial superior refleja la preocupación institucional por el reclutamiento de adolescentes en bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos violentos, fenómeno que se ha incrementado en diversos distritos de Lima, particularmente en zonas periféricas como San Juan de Lurigancho.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso, mientras que los menores serán procesados conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.