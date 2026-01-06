Agentes de la Policía Nacional desarticularon una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas y rescataron a varias víctimas de explotación sexual durante un operativo ejecutado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que las fuerzas del orden intervinieron un local nocturno ubicado en la avenida Próceres de la Independencia, donde se logró la detención de tres presuntos miembros de la organización.

De acuerdo con el Mininter, los detenidos fueron identificados como Clever Pascacio (40), Roberto Gonzáles (44) y Luis Cántaro (20).

#EstadoDeEmergencia | PNP desarticuló red de trata de personas y rescata a víctimas en SJL.



Operaciones de control territorial permitieron también la detención de presunto implicado en crimen de ciudadano extranjero en Breña.



🗞️ https://t.co/ZD1rxnM6fx#ElPerúATodaMáquina pic.twitter.com/2FmF43PYJN — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 5, 2026

Durante la intervención, las autoridades liberaron a ocho mujeres, de nacionalidad peruana y extranjera, que eran obligadas bajo amenazas y actos de coacción a ejercer explotación sexual.

“Asimismo, se incautaron S/ 553 en efectivo, equipos celulares, un talonario de tickets, un DVR y un POS”, indicó el Mininter en el comunicado.

Los detenidos fueron conducidos a la sede de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, “donde se vienen realizando los exámenes de ley y las diligencias correspondientes conforme al marco legal vigente”.