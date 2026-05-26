Los poetas de Piura, herederos de César Vallejo, recorrieron un recodo del camino desde Lima, Chiclayo hasta la ciudad de Santiago de Chuco (La Libertad), en la gran caravana “Capulí, Vallejo y su tierra”, que organizó el director del movimiento cultural, Danilo Sánchez Lihón, bajo la coordinación de Margarita Salirrosas de Verdeguer.

Piura estuvo representada a través de la Fundación Korillacta, bajo la presidencia de Vicente Aponte y el escritor Manuel Alvarado, gerente ejecutivo en Piura, quienes presidieron la delegación compuesta por once escritores y poetas.

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LOS PIURANOS

Los participantes del congreso se sumaron con mucha emoción a esta celebración, que une los pueblos, llevando la voz de la obra de vate universal por los pueblos norteños de costa y sierra, hasta llegar a su tierra natal.

Los caminantes que siguen la huella de César Vallejo, empezaron la caravana en Lima hacia la ciudad de Chiclayo, para participar del XXVI Congreso Internacional y donde los conocidos poetas piuranos Libertad Orozco y Félix Zapata, fueron partícipes con un diálogo y un recital de poemas.

Los piuranos fueron invitados a participar de ponencias para resaltar el día del natalicio del poeta universal, en el que también participaron delegaciones de diversos países, considerados baluartes vallejianos del Perú y del extranjero.

La poetisa y escritora Libertad Orozco participó en el anterior congreso con una disertación sobre “Los amores de Vallejo”. Ella recomienda leer las obras del poeta, que nos dejó para la posteridad.

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SERÁ SEDE

La delegación piurana estuvo conformada por Manuel Alvarado, Félix Zapata, Alfredo Menacho, Cecilia Dioses, Jaime Ruiz, Javier Albañil, Vicente Aponte, Carlota Ruiz, Javier Bances y Raúl Romero.

Posteriormente, la caravana partió rumbo a Santiago de Chuco. Tras la culminación, se señaló a la ciudad de Piura como sede del XXVII Congreso Internacional, que estará a cargo de la Fundación Korillacta.