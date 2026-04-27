La propuesta para proponer el nombre que llevará el renovado teatro municipal encontró eco entre profesionales amantes de la cultura, como don Ricardo Rumiche, quien ha propuesto el nombre de “Gran Teatro Elvira Castro de Quiroz”.

“Desde mi humilde tribuna, analicé varios nombres que puede tener el mítico teatro piurano, pues hay innumerables personajes que han hecho historia a través de las diversas facetas de la cultura; pero propongo a la Municipalidad Provincial de Piura a un personaje que marcó hito en la cultura e identidad regional ”, dijo.

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MUY DESTACADA

Más adelante señaló que “ Elvira Castro es una destacada artista peruana, reconocida como una de las figuras más importantes de la cultura y el costumbrismo piurano , que ha desarrollado una carrera multifacética como poetisa, compositora, declamadora y escritora teatral” .

Otro personaje que también tiene la misma opinión es Hache Delmor, quien manifestó: “ los edificios son cemento, pero los nombres les dan alma. Y si hay un nombre que resume décadas de lucha, gestión y amor por el arte en nuestra tierra, es ella, Elvira Castro de Quiroz” .

Más adelante indicó que “no es solo poner un nombre por ponerlo. Es reconocer a la mujer que, desde el Instituto Nacional de Cultura, fue el motor de la cultura piurana, fue madre, guía y defensora de nuestros artistas y de nuestro patrimonio”.

Finalmente manifestó, “hoy estoy convencido que nombrarlo: Teatro Municipal Elvira Castro de Quiroz sería un acto de justicia histórica. Es hora de que el corazón cultural de Piura lleve el nombre de quien más lo hizo latir” .

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LEYENDA PIURANA

“Elvira Castro nació en la cálida Piura que siempre ha amado, tiene una trayectoria dedicada a promover la cultura piurana y su estilo se basa en el costumbrismo piurano, es decir, refleja tradiciones, lenguaje y la vida cotidiana de Piura”, destaca Rumiche.

Para finalizar, dijo que “ entre los diversos reconocimientos, tiene el haber sido declarada “Personalidad Meritoria de la Cultura del Perú”, recibió múltiples homenajes y distinciones por su aporte artístico. Este año fue nombrada Embajadora Cultural del Perú en el Ateneo de Madrid ”.

Elvira Castro es autora de obras de poesía y libros como “la floresta” y “Romance de la luna de Paita y el sol de Colán”. Ha hecho proyectos de teatro y compuso música diversa.