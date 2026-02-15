Este sábado, agentes del equipo de rescate de la PNP rescataron el cadáver de un varón de unos 40 años del cauce del río Rímac, cerca de Nueva Caja de Agua en Cercado de Lima. El descubrimiento ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., cuando pobladores locales alertaron sobre un cuerpo arrastrado por la fuerte corriente tras las lluvias nocturnas.

Según el reporte de Latina Noticias, el fallecido apareció completamente desnudo, sin zapatos y con identidad desconocida hasta el momento. Miembros de la Comisaría de Piedra Liza asumieron las diligencias iniciales, atribuyendo el traslado del cadáver al inusual caudal del río provocado por las precipitaciones desde la madrugada.

Las labores para recuperar el cuerpo se prolongaron por dos horas, con más de diez rescatistas descendiendo a zonas elevadas de la avenida Línea Amarilla. El área quedó acordonada durante el procedimiento, que finalizó con el traslado del cadáver a la morgue central para su identificación y examen forense.

Hallazgos repetidos en el cauce

En las últimas semanas, al menos tres cadáveres han sido encontrados en el tramo del río Rímac que cruza la zona, según el medio citado. Casos previos incluyeron una víctima con impactos de bala y otro cuerpo abandonado en las márgenes del cauce.

Los vecinos de la zona señalaron que no reconocen la identidad del hombre y que no formaría parte de la comunidad ni como una persona en situación de calle frecuente en los alrededores. La policía indaga si la muerte ocurrió en otro lugar y el cuerpo fue descartado en el río, o si sucedió directamente en la zona.

El caso permanece bajo investigación de la comisaría, sin descartar la intervención de la División de Investigación Criminal (Depincre) según los resultados de la necropsia.