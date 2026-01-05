Este domingo, un nuevo crimen remeció el distritio de San Juan de Lurigancho. Un mototaxista identificado como Miguel Carampa, de 27 años, recibió una llamada sospechosa cerca de las 8:30 p.m. que lo llevó hasta el sector Huáscar 7. Al llegar a la zona, dos sujetos en mototaxi lo interceptaron y dispararon mientras corría hacia la segunda loza deportiva, donde colapsó desangrado.

Los vecinos relataron que al escuchar los disparos salieron de sus viviendas para auxiliar a la víctima, sin embargo la gravedad de las heridas causaron su deceso inmediato.

Agentes de la Policía Nacional acudieron hasta la escena del crimen para acordonar la zona y recabar información. Los peritos de criminalística recolectaron siete casquillos dispersos que serán clave para identificar que tipo de arma utilizaron los sicarios.

Familiares confirman amenazas previas​

La tía de la víctima confirmó amenazas previas por cobro de cupo, que el mototaxista se habría negado a pagar puesto que no contaba con los ingresos suficientes.

“Como eran mototaxistas, siempre están extorsionando (...) Le estaban exigiendo buena cantidad de plata, pero ellos son pobres, con la moto apenas sacan para comer”.​

Familiares y vecinos de la víctima pernoctaron en el lugar de los hechos para colaborar con las investigaciones policiales.

Por otro lado, familiares y vecinos aseguraron que en el lugar hay poca presencial policial, lo que causaría el incremento de crimenes en la zona.

“No hay presencia policial aquí, no hay nada. Cuando hay muertos, nomás un ratito vienen los policías; todos llegan, se llevan al muerto y luego se olvidan de todo. Nos dejan abandonados a nuestra suerte”.​

Las autoridades recolectarán información importante registrada en una de las cámaras municipales que captó el ataque y podría identificar a los responsables que huyeron tras la ejecución.