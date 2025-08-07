Mayco Michael Hurtado Torres, dueño de una flota de aproximadamente 70 mototaxis, fue asesinado de diez disparos en la puerta de su casa ubicada en el jirón Julio Bellido, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De acuerdo al informe de América Noticias, el ataque ocurrió en plena vía pública, frente a transeúntes, y fue perpetrado por un sicario que luego huyó acompañado por un cómplice en motocicleta.

Un video de seguridad captó el momento en que el sicario, oculto tras las mototaxis, disparó sin dudar hacia Hurtado a pesar de la presencia de más personas. Testigos confirmaron que el agresor escapó corriendo hasta encontrarse con su cómplice para huir del lugar.

Hurtado era conocido en la zona como una persona trabajadora y destacada en el rubro del transporte menor. Según allegados, el motivo del crimen podría estar relacionado con extorsiones, debido a que su gran flota de mototaxis podría haber sido el blanco de una banda que intentaba cobrar cupos en la zona.

El programa matutino informó que la Policía Nacional investiga el hecho y analiza los videos para identificar y capturar tanto al sicario como a su cómplice.