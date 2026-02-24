Un violento robo a mano armada desató una intensa persecución policial en las calles de San Juan de Miraflores durante la mañana de este martes. Tres presuntos delincuentes atacaron a un joven transeúnte en la concurrida avenida Los Héroes, específicamente cerca del paradero Atocongo del Metropolitano.

Los sujetos comenzaron a seguir a su víctima desde que bajó del transporte público. El agravado estaba siendo vigilado y finalmente fue acorralado en una zona poco transitada. Los hampones le arrebataron su celular mientras lo amenazaban con un arma de fuego.

Cámaras instaladas en la Central de Videovigilancia municipal registraron cada detalle del incidente, desde el primer segundo de la persecución. En las pantallas se identificó claramente el seguimiento de la banda, la posición del vigía que observaba los alrededores y el momento exacto en que se consumó el robo.

Rápidamente se activó la alerta hacia las patrullas de serenazgo que realizaban labores preventivas en las inmediaciones de la avenida Los Héroes. Los delincuentes emprendieron la huida dispersándose en distintas direcciones para intentar despistar a sus perseguidores.

La banda recorrió rápidamente el Parque Rojo, el Parque Verde y el Parque Asincoop en su desesperado intento por evadir la captura policial. Mientras tanto, las cámaras de seguridad municipales mantuvieron el seguimiento en tiempo real, permitiendo a las unidades de serenazgo coordinar el cierre del cerco operativo.

En pleno nerviosismo durante la fuga, uno de los ladrones apuntó con su arma a su propio cómplice para evitar repartir el botín robado. Otro miembro de la banda se quitó la polera que llevaba puesta con la intención de cambiar su apariencia física y confundir a los agentes que los perseguían.

Las autoridades municipales lograron interceptar al sujeto armado al cerrarle el paso con una camioneta en una intersección estratégica del distrito. Un sereno descendió del vehículo y se abalanzó sobre él sin dudarlo, sometiéndolo pese al alto riesgo que implicaba la intervención.

El compañero del agente capturó al segundo delincuente, quien corría desesperadamente por las calles aledañas tratando de escapar del cerco policial. Todo el operativo se desarrolló en cuestión de minutos en pleno corazón de San Juan de Miraflores.

Finalmente, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y trasladaron a los tres presuntos delincuentes hasta la comisaría del distrito de San Juan de Miraflores. La víctima recuperó inmediatamente sus pertenencias personales tras la exitosa intervención de las autoridades municipales y policiales.

Durante la intervención se logró recuperar el celular sustraído y se incautó un arma blanca junto a la polera que uno de los sospechosos usaba visiblemente en las grabaciones del momento del asalto.