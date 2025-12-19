Una intervención de la Policía Nacional del Perú en el distrito de San Juan de Miraflores permitió desarticular a una peligrosa banda de raqueteros dedicada al robo de camionetas de alta gama. Durante el operativo fueron capturados tres integrantes del grupo, entre ellos un menor de apenas 12 años, hecho que ha generado profunda preocupación en las autoridades.

Intentaron robar camionetas de lujo

De acuerdo con la información policial, la tarde del 18 de diciembre los delincuentes intentaron apoderarse de dos camionetas: una Toyota Fortuner y una Toyota Hilux. El primer intento se registró en Chorrillos, donde los sujetos descendieron armados de un vehículo y amenazaron a los propietarios. No obstante, el asalto fue frustrado debido al sistema de bloqueo del automóvil.

Pese a la situación, la banda continuó con su recorrido y se trasladó hasta San Juan de Miraflores, donde intentaron robar una camioneta Hilux. En aquella oportunidad, el conductor logró escapar al notar la presencia policial, evitando así que el delito se concretara por segunda vez.

Tras el intento frustrado, los raqueteros emprendieron la fuga al advertir la presencia de los agentes. Sin embargo, fueron perseguidos, reducidos y finalmente trasladados a la comisaría de San Juan de Miraflores, donde quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias de ley.

Menor de 12 años entre los detenidos

El caso ha generado polémica, tras confirmarse que uno de los intervenidos es un niño de 12 años. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el menor portaba un arma y participaba activamente en las amenazas contra las víctimas, tanto en Chorrillos como en SJM.

El coronel José Valer, jefe de la comisaría de San Juan de Miraflores, expresó su alarma por la participación de menores en delitos armados.

“Lo más penoso y triste es que dentro de este grupo había un menor de edad, de 12 años, que estaba dedicado al delito contra el patrimonio, al robo agravado a mano armada”, manifestó en Exitosa.

La Policía informó que las camionetas de alta gama son altamente cotizadas en el mercado negro, lo que las convierte en un objetivo frecuente de bandas criminales. Mientras tanto, las investigaciones continúan en curso para determinar si la banda estaría vinculada a otros robos en Lima Sur.