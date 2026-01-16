SJM: clienta furiosa arroja líquido inflamable a trabajadora de pollería (VIDEO)

La administradora de una pollería ubicada en San Juan de Miraflores, permanece en UCI tras ser atacada por una comensal quien se negó a pagar la cuenta. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y se observa a la agresora acercarse furiosa hacia la ventanilla de administración para lanzar el contenido de un balde sobre la trabajadora.

La atacante estuvo consumiendo dos cuartos de pollo junto a su pareja. Sin embargo, cuando se negó a pagar el servicio fue atendida por la administrador Miriam Quispe quien intentó mediar durante el conflicto hasta que finalmente escaló.

Tras pasar 20 minutos, la iracunda clienta regresó con un balde de pintura y arrojó el presunto combustible sobre el cuerpo de Quispe, quien se encontraba muy cerca a un horno.

Familiares denuncian desidia policial

El ataque mantiene a la familia conmocionada, la hermana de la víctima reveló que la trabajadora fue inducida a UCI debido a las graves lesiones que le causó el contacto con el líquido.

“Mi hermana fue internada tras presentar fuertes quemaduras y dolor de cabeza. Necesitó cirugía e injertos de piel”, señaló Angela Quispe en Latina Noticias.

La ropa de la víctima no fue sometida a un peritaje policial según denuncian sus familiares. Además denuncian que en la comisaría habrían consignado la agresión como una caída de esmalte blanco.

“No se trata de pintura. Es un material inflamable que pudo provocar un incendio, ya que mi hermana estaba a dos metros del horno”, afirmó Quispe visiblemente indignada.

Familiares de la víctima también denuncian que la agresora habría actuado con premeditación, ya que abandonó el local tras el primer altercado y volvió rápidamente para atentar contra la administradora . Mientras tanto la PNP no ha solicitado un peritaje policial ni ha acordonado el local para iniciar las diligencias correspondientes