Un caso grave de presunta negligencia y abandono ha causado indignación. Francisca Mendoza, de 65 años, fue atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la vía con apoyo de un bastón, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Sin embargo, en lugar de brindarle la ayuda correspondiente, el conductor la trasladó apenas unas cuadras y luego la abandonó a su suerte.

Las imágenes del accidente registran el preciso instante en que el vehículo impacta a la adulta mayor, quien cruzaba lentamente la vía. De acuerdo con testigos, el conductor no habría adoptado las precauciones necesarias, lo que terminó en un violento atropello.

Luego del impacto, el conductor recogió a la víctima, pero en vez de trasladarla a un centro de salud, la dejó a tres cuadras del lugar del accidente. Desde ese momento, su familia ha tenido dificultades para lograr que reciba atención médica oportuna.

Milagros, nieta de la víctima, contó que al enterarse de lo sucedido recorrió varios centros de salud, entre ellos el hospital María Auxiliadora y una clínica particular, sin poder ubicarla en un primer momento. Más tarde, lograron dar con su paradero gracias a la ayuda de un conocido.

La situación se complicó cuando la familia intentó que la adulta mayor recibiera atención especializada. De acuerdo con sus familiares, en el hospital María Auxiliadora no fue atendida debido a que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del vehículo implicado no se encontraba activado.

“No nos informaron que existía un seguro de compensación que podía activarse en estos casos. Mi abuelita sigue con dolores y no ha recibido la atención que necesita”, manifestó la nieta a Canal N.

Frente a este escenario, los familiares también indicaron que se les habría exigido presentar una denuncia policial para poder activar el seguro correspondiente. No obstante, cuestionaron este requisito debido al estado crítico de la víctima, quien debido a sus condiciones, no puede acudir a una comisaría.

Tras la difusión del caso, representantes del Seguro Integral de Salud (SIS) señalaron que se dirigían al lugar para brindar atención a la adulta mayor. Sin embargo, los familiares advirtieron que ya había pasado más de un día sin que reciba el tratamiento adecuado.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar ni ubicar al conductor responsable. En ese contexto, la familia exige que la Policía Nacional inicie las investigaciones correspondientes y que se garantice la atención inmediata de la víctima, conforme a la normativa vigente para casos de emergencia.