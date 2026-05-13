El choque entre un automóvil particular y un tráiler de carga en la avenida Pedro Miotta, en sentido norte, a la altura del centro comercial Mall del Sur y frente a la Compañía de Bomberos N.° 120, en San Juan de Miraflores, dejó como saldo dos jóvenes fallecidas y tres personas heridas.

El brigadier de bomberos Ricardo Venero Benavente informó a RPP que, al atender la emergencia, encontraron en el interior del vehículo a una joven fallecida, identificada por la Policía Nacional como Mía Brigitte Montero Montes (21), quien iba en la parte posterior del automóvil.

Asimismo, cuatro personas heridas fueron evacuadas a distintos centros de salud; sin embargo, horas más tarde, la Policía de Tránsito confirmó que una de las pasajeras trasladadas a la clínica Santa Marta también falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Según vecinos de la zona, el vehículo circulaba a alta velocidad por la avenida Pedro Miotta cuando terminó impactando de forma violenta contra la parte posterior de un tráiler de carga que se encontraba estacionado en la vía.

En diálogo con RPP, el padre de una compañera de los jóvenes que viajaban en el auto señaló que los ocupantes eran estudiantes del Instituto Arzobispo Loayza y que, luego de salir de clases, se dirigieron a una discoteca del sector, a la que también acudió su hija.

Sin embargo, indicó que luego fue a recogerla, mientras que sus compañeros decidieron continuar en el local. Horas después, relató, su hija recibió una llamada de una de sus amigas desde una clínica, donde le informaban sobre el accidente.

Al lugar también acudieron la madre y la hermana de Mía Brigitte Montero Montes, quienes indicaron que desconocían que la joven asistiría a una discoteca, pues la esperaban en su vivienda tras sus clases.

Posteriormente, el cuerpo de la joven fue llevado a la Morgue Central de Lima.