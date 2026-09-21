Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que dos vehículos chocaran durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en San Juan de Miraflores. La víctima fue identificada como Jean Pierre César Saavedra Galarza, quien viajaba en uno de los automóviles involucrados.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el impacto se produjo entre el vehículo de placa F3V-393 y el auto con matrícula AFB-656, donde se trasladaba Saavedra Galarza junto con otras personas. Producto de la colisión, el hombre salió expulsado de la unidad y falleció en el lugar.

Los otros ocupantes del automóvil en el que viajaba la víctima sufrieron lesiones y recibieron asistencia de personal médico. Ambos fueron trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención tras el impacto.

¿Qué pasó con el conductor del otro vehículo?

El accidente generó la intervención de las autoridades, que iniciaron las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión. Entre las acciones previstas se encuentra la revisión de registros de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Según información recogida en el lugar, el conductor del vehículo de placa F3V-393 habría abandonado la zona después del accidente. Testigos señalaron que, al advertir la presencia de otras personas alrededor de los vehículos, el presunto responsable se habría retirado caminando.

Mientras se realizaban las diligencias, personal de emergencia atendió a los afectados y las autoridades permanecieron en el lugar para las investigaciones. Posteriormente, uno de los automóviles fue retirado de la avenida San Juan con el objetivo de restablecer el tránsito.

La investigación permitirá establecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades que correspondan. Las autoridades también deberán precisar la secuencia en la que se produjo la colisión entre ambas unidades.