El Ministerio de Salud actualizó este sábado el estado de las cuatro personas que resultaron lesionadas tras la detonación de un artefacto explosivo en el campo deportivo El Churre, ubicado en San Juan de Miraflores. Según el comunicado oficial, dos de los afectados ya recibieron el alta médica, mientras que otros dos permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital María Auxiliadora.

A través del pronunciamiento difundido en redes sociales, la entidad precisó que los pacientes G. R. B., de 33 años, y A. V. C., de 19 años, fueron dados de alta tras recibir atención en el tópico de cirugía. El primero presentaba heridas en el hombro y muslo derechos que fueron suturadas, mientras que el segundo tenía una lesión en el miembro superior derecho que también requirió suturas.

Dos pacientes permanecen en estado grave

El caso más delicado corresponde a R. L. G. B., de 58 años, quien ingresó al hospital a las 22:01 con una herida causada por la explosión y sospecha de trauma abdominal y torácico cerrado. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

Por otra parte, A. H. N., de 34 años, llegó al centro médico a las 21:34 con prioridad I, presentando trauma torácico y vascular. Fue sometido a una intervención quirúrgica por trauma vascular en el brazo derecho y actualmente su condición es estable, aunque permanece bajo observación en cuidados intensivos.

“El equipo multidisciplinario de salud del Hospital María Auxiliadora continúa trabajando de manera permanente para garantizar la atención oportuna, integral y especializada a todos los pacientes afectados”, se indica en el documento.

Ataque ocurrió durante compartir navideño

Como se recuerda, el atentado ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre a a las 9:30 de la noche, cuando varias personas participaban de una celebración navideña en el campo deportivo El Churre. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la fachada del local y arrojaron un objeto explosivo directamente hacia la puerta principal.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores llegaron hasta el lugar para recoger pistas que permitan identificar a los responsables.

La detonación generó pánico inmediato entre los asistentes. Algunos creyeron inicialmente que se trataba de pirotecnia, pero segundos después comprendieron la gravedad del incidente. La explosión dejó agujeros visibles en la fachada, presuntamente causados por las esquirlas del artefacto.

Vecinos del sector salieron alarmados tras escuchar el estruendo y alertaron de inmediato a las autoridades. En cuestión de minutos, la zona fue acordonada por patrulleros y unidades de emergencia médica que trasladaron a los cuatro heridos al Hospital María Auxiliadora para su atención urgente.