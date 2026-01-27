La Policía Nacional del Perú capturó a un menor de 17 años presuntamente involucrado en el robo de 500 laptops valorizadas en 250 mil dólares, durante un allanamiento en su vivienda del distrito de San Juan de Miraflores.

El asalto ocurrió el lunes cerca de las 7:10 a.m. en la empresa Clastec S.A.C., ubicada en la urbanización Santa Catalina de La Victoria. El local fue asaltado por seis ciudadanos venezolanos quienes maniataron al vigilante y sustrajeron los equipos tecnológicos. La PNP recuperó 388 laptops en el sector 12 de Noviembre, Pamplona Alta, gracias al rastreo del vehículo usado por los delincuentes.

Comandante Óscar Arriola ofrece detalles del operativo que permitió recuperar equipos en tiempo récord.

El comandante general Óscar Arriola informó sobre la detención desde la comisaría de Apolo en La Victoria. En esa línea, aseguró que las autoridades persiguen al resto de la banda que opera en la zona sur de Lima, según informes de inteligencia policial. Además de la recuperación de los equipos, la PNP incautó un arma de fuego, explosivo, varios celulares presuntamente robados y varios sobres con marihuana en el inmueble del adolescente.

Explosivos incautados junto a un arma de fuego.

En paralelo, también se desarticuló la organización “Los G del Sur Nueva Generación” en Lurín, con tres detenidos vinculados a extorsiones coordinadas desde el penal de Ancón. En la intervención se incautaron dos cartuchos de dinamita y droga. Además, las autoridades confirmaron que todos tienen antecedentes policiales.