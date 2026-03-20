Este lunes por la madrugada, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron capturar al presunto responsable del ataque que el pasado martes 17 de marzo acabó con la vida de tres personas a bordo de una unidad de transporte de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como ‘Los Rojitos’, en el distrito de San Juan de Miraflores. La intervención se produjo dentro de un inmueble ubicado en el mismo distrito donde ocurrió la masacre, luego de un operativo de vigilancia que se extendió por aproximadamente diez horas.

El detenido fue identificado como Junior Wilfredo Huamaní Tapia, un hombre de 28 años que, según las autoridades, reúne todas las características físicas del agresor captado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Su captura fue confirmada por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien encabezó la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el resultado del operativo.

El alto mando policial explicó que, antes de proceder con la detención, los agentes sometieron al sospechoso a una serie de pericias que reforzaron los indicios en su contra. Arriola detalló que el seguimiento fue minucioso y sostenido durante toda la jornada previa a la captura.

“Se ha detenido a una persona en flagrante delito, una persona que reúne todas las características físicas. Ha estado siendo vigilada por espacio de unas diez horas y se ha sometido a algunas pericias también”, explicó frente a la prensa.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el hallazgo de un dispositivo ilegal encontrado entre las pertenencias del detenido. Se trata de un adaptador que modifica el mecanismo de disparo de pistolas convencionales, permitiéndoles operar en modo automático y liberar hasta 30 proyectiles en apenas diez segundos, elemento que fue incorporado de inmediato a la investigación.

Respecto a las armas de fuego, las autoridades confirmaron que Huamaní Tapia tiene registradas a su nombre dos pistolas. Sin embargo, al momento de su detención el sospechoso afirmó que las había empeñado tres días antes del operativo, versión que los investigadores están verificando.

El perfil del capturado llamó la atención de las autoridades por su aparente falta de historial delictivo formal. No obstante, el general Arriola reveló que el sospechoso mantendría vínculos familiares cercanos con integrantes de agrupaciones criminales de alta peligrosidad, entre ellas la banda conocida como ‘Los Trujillanos’, lo que abre una nueva línea de investigación sobre los posibles móviles del ataque.

Arriola también informó sobre los pasos a seguir en el proceso judicial. El detenido será trasladado a la sede de la División de Secuestros de la PNP, donde se llevarán a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer su participación en el crimen.

El ataque que desencadenó esta investigación ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, en San Juan de Miraflores. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre que se aproxima caminando a la combi y, sin mediar ninguna confrontación previa, abre fuego en repetidas ocasiones contra la cabina del conductor antes de huir a pie.

Como consecuencia del ataque, perdió la vida el chofer de la unidad, Jorge Félix Vargas, de tan solo 23 años, así como dos pasajeras cuyas identidades corresponden a Olinda Quispe Carhuaz y Asunción Quispe Ochoa. Las víctimas se encontraban sentadas en los asientos más cercanos al conductor al momento de los disparos.