Un nuevo caso de inseguridad ciudadana remeció el distrito de San Juan de Miraflores, cuando dos trabajadores de delivery fueron atacados a balazos durante un asalto.

El hecho se registró en la calle 5 de la zona Manuel Scorza y en pleno estado de emergencia. Según la Policía Nacional, los jóvenes trabajadores se encontraban estacionados con sus motocicletas cuando fueron interceptadas por cuatro individuos con el rostro cubierto.

Sin mediar palabra, uno de los atacantes utilizó un arma de fuego y disparó directamente contra ambos repartidores antes de huir junto a sus cómplices.

Tras el ataque, los delincuentes se llevaron uno de los vehículos menores y escaparon del lugar. Los residentes de la zona acudieron en auxilio de los heridos y dieron aviso a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Mucha Dobladillo, de 25 años, y Derick Barrientos Huaytalla, de 23. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles.

Familiares de los jóvenes indicaron que los médicos evalúan nuevas intervenciones quirúrgicas, ya que las balas comprometieron zonas vitales, manteniéndolos en estado crítico.

Menores de edad bajo investigación

En respuesta a este hecho, agentes de la Depincri San Juan de Miraflores lograron intervenir a tres presuntos implicados, entre ellos dos menores de edad, quienes tenían en su poder una de las motocicletas sustraídas durante el asalto. Los detenidos admitieron haber estado en el lugar de los hechos, aunque atribuyeron los disparos a un cuarto integrante de la banda.

Los vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial, señalando que los robos y ataques armados se han vuelto frecuentes, mientras las investigaciones continúan para identificar al autor de los disparos y esclarecer completamente lo ocurrido.