Un operativo policial ejecutado en el distrito de San Martín de Porres resultó en la captura de tres presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Malditos del Cono Norte’. La banda está sindicada de perpetrar actos extorsivos contra comerciantes y empresas de transporte en Lima Norte.

Entre los intervenidos se encuentran Ariel Francisco Zapata Sánchez (26), conocido como ‘Negro’; Sebastián Coria Torres (27), alias ‘Gringo’, de nacionalidad paraguaya; y Gianella Yataco Blas (26), identificada como ‘Giani’. Los tres fueron ubicados y detenidos por efectivos de la Policía Nacional en el referido distrito al norte de la capital.

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego con serie erradicada, municiones y artefactos explosivos. También se les encontró teléfonos celulares, tarjetas bancarias y memorias USB, elementos que serán sometidos a análisis como parte de las investigaciones en curso.

Las pesquisas señalan que este grupo estaría detrás de una campaña sistemática de extorsión dirigida a establecimientos comerciales y compañías de transporte de Lima Norte. La organización habría operado de manera sostenida en la zona, sembrando temor entre los afectados.

Uno de los hallazgos más llamativos del caso es que el cabecilla de la banda, identificado como Juan Pool Montoya Sirlopu, alias ‘Polsito’, habría liderado las operaciones desde el interior del penal de Cochamarca, en la región Pasco. El detenido tiene antecedentes como exintegrante de la banda ‘Los Michis de Puente Piedra’.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance real de la organización y la posible participación de otros implicados. Los objetos incautados serán clave para reconstruir la red delictiva y establecer responsabilidades.