Un conductor de transporte público colectivo perdió la vida tras recibir múltiples heridas de arma blanca en un concurrido establecimiento de combustibles de San Martín de Porres. La víctima identificada como Ángel Raúl Salinas Hurtado falleció la tarde del lunes durante una confrontación violenta que escaló rápidamente en la intersección de avenidas Canta Callao y Los Olivos.

El hecho conmocionó a testigos y usuarios del lugar que presenciaron el desarrollo de la agresión. La policía trabaja en esclarecer las circunstancias que originaron el enfrentamiento entre trabajadores del servicio de transporte urbano.

Un hombre vestido con prenda verde se aproximó a Salinas cuando este permanecía en su vehículo de trabajo. El altercado inició con golpes físicos que pronto derivaron en el uso de un cuchillo por parte del agresor.

El forcejeo resultó tan violento que la víctima quedó postrada en el pavimento con lesiones graves de inmediata gravedad. El responsable escapó corriendo del lugar antes de que agentes policiales pudieran intervenir para detenerlo.

Compañeros denuncian atención médica insuficiente

Colegas del transportista fallecido trasladaron a Salinas a la clínica Jesús del Norte inmediatamente después del ataque. Uno de los compañeros relató que el herido llegó al centro médico consciente pero la atención no resultó adecuada por limitaciones de recursos disponibles.

Esta versión contrasta con información oficial que indicó llegada sin signos vitales del paciente. Los trabajadores expresaron indignación por las circunstancias que rodearon la atención médica de emergencia recibida por su compañero.

Familiares recuerdan a víctima como persona trabajadora

Los allegados y familiares de Salinas Hurtado lo describieron como individuo tranquilo dedicado al sustento familiar durante años. El sitio del crimen se convirtió en improvisado memorial con velas y flores junto a pertenencias personales de la víctima.

La escena reflejó el dolor inmediato de compañeros y conocidos que lamentaron la pérdida violenta del conductor. El distrito de San Martín de Porres quedó impactado por la magnitud del suceso ocurrido en espacio público concurrido.

Policía activa búsqueda del homicida

Personal del Departamento de Investigación Criminal revisa grabaciones de videovigilancia del establecimiento comercial. Los agentes buscan identificar características del atacante y reconstruir su trayectoria de escape tras cometer el homicidio.

Hasta el momento no se registran personas detenidas vinculadas al caso del transportista asesinado. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas investigativas para determinar los motivos específicos del enfrentamiento fatal.

El suceso se produce cuando gremios del transporte urbano expresan creciente preocupación por incidentes similares. La muerte de Salinas Hurtado suma a estadísticas que reflejan inseguridad enfrentada por operadores del servicio masivo en Lima Norte.