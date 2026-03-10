Los trabajadores de la empresa Translicsa paralizaron sus operaciones este martes 10 de marzo en San Martín de Porres. La medida responde al grave atentado que sufrió uno de sus conductores durante la noche anterior, mientras cubría su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Durante la madrugada posterior al ataque, no se reportaron buses de la empresa circulando por las calles. Las unidades permanecen estacionadas en el patio de maniobras de la compañía, hasta donde efectivos de la Policía Nacional también se hicieron presentes dar inicio formal a las investigaciones del caso.

Conductor fue atacado en el cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal en San Martín de Porres.

El ataque

Alrededor de las 10 de la noche del lunes, dos sujetos en motocicleta interceptaron el bus a la altura del cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la cabina del conductor, identificado como Alfredo Toribios Espinoza, quien recibió al menos tres impactos de bala y perdió el control del vehículo hasta estrellarlo contra las divisiones centrales de la pista.

Los pasajeros y vecinos del sector presenciaron la huida inmediata de los agresores y alertaron inmediatamente a las autoridades. La escena dejó consternación entre los residentes del área, quienes exigen mayor presencia policial frente a la escalada de violencia.

Estado del conductor genera preocupación

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece internado con pronóstico reservado. Su estado continua en reserva y continua siendo monitoreado por los especialistas médicos.

Los compañeros del herido revelaron extraoficialmente que necesita con urgencia sangre de tipo O positivo. Por ello, hicieron un llamado directo a la ciudadanía para acudir al hospital y sumarse a la campaña de donación.

Criminales registraron el ataque en video

Los delincuentes grabaron el atentado y enviaron el material a directivos y conductores de la empresa. En la grabación se identifican como integrantes de la banda “Los Desa” y exigen el pago regular de cupos a cambio de no atacar las unidades.

Translicsa acumula una cadena de agresiones en los últimos meses, entre ellas disparos y el lanzamiento de un artefacto explosivo que no detonó. Los hechos forman parte de un patrón extorsivo que afecta a varias empresas de transporte público en Lima norte.