Un sujeto que se hacía pasar por repartidor de delivery perpetró un ataque a balazos contra una vivienda ubicada en la calle Ámbar, en el distrito de San Martín de Porres, generando pánico y riesgo para los residentes del sector. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la noche y provocó momentos de tensión y temor entre los vecinos que se encontraban en la vía pública.

Según la información recogida en el lugar, el individuo llegó hasta el frontis del inmueble, sacó un arma de fuego y realizó varios disparos de manera directa, sin importarle la presencia de personas en los alrededores. La violencia del ataque obligó a quienes transitaban por la zona a buscar refugio de inmediato.

Durante el tiroteo, una mujer que caminaba acompañada de sus dos hijas menores tuvo que resguardarse para evitar ser alcanzada por los proyectiles. En tanto, otra vecina corrió hacia el interior de su vivienda ante el temor de que los disparos impactaran en las casas contiguas.

Testimonios de los residentes indicaron que el inmueble atacado funciona desde hace varios años como fábrica y almacén de productos ortopédicos. En el lugar se elaboran y almacenan cojines especializados, aunque el propietario del negocio no suele estar presente en la zona.

“No conozco al dueño, no lo vemos, solo a sus trabajadores. Están aquí hace 5 años”, declaró un vecino del sector a Panamericana Televisión.

Los moradores señalaron que nunca habían registrado hechos de violencia similares vinculados al funcionamiento del local.

Luego de efectuar los disparos, el atacante escapó corriendo con dirección a la avenida Universitaria, donde lo aguardaba un cómplice a bordo de una motocicleta. Ambos huyeron rápidamente del lugar para evitar ser intervenidos por las autoridades.

Horas más tarde, peritos de criminalística llegaron a la escena para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Durante la inspección se contabilizaron 16 casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las investigaciones.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con la identificación de los responsables. Hasta el momento, el caso se mantiene en reserva y no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.