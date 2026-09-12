Un hombre fue encontrado sin vida durante la noche frente a una discoteca ubicada en la cuadra 6 de la avenida Antúnez de Mayolo, en San Martín de Porres. La víctima estaba maniatada y presentaba lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que la Policía Nacional investiga el caso.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el cuerpo fue encontrado cerca de las 10 p.m por conductores que se encontraban en la zona y alertaron a las autoridades. Agentes policiales acudieron al lugar y restringieron el acceso para permitir el trabajo de los peritos de criminalística.

Según información policial, el fallecido estaba sobre una carretilla metálica, tenía las manos atadas y estaba cubierto con bolsas y una sábana. Los especialistas recogieron evidencias que serán utilizadas para determinar las circunstancias de su muerte.

Identidad por determinar

La víctima sería un hombre de entre 40 y 45 años, cuya identidad todavía no ha sido establecida. Vestía una camiseta blanca de un equipo de fútbol, una casaca tipo militar, pantalón marrón y zapatillas azules, además de una cadena que sería de oro.

La Policía continúa con las diligencias para identificar al fallecido y establecer quiénes estarían detrás del crimen. Asimismo continuan investigando el móvil y la secuencia de hechos que terminó con su muerte.