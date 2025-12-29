Un brutal asesinato conmocionó a los vecinos de San Martín de Porres la noche del domingo, cuando un hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado con más de siete disparos en un descampado de Chuquitanta. La Policía Nacional confirmó que la víctima fue trasladada hasta la zona desolada para ser ultimada por sujetos desconocidos que posteriormente se dieron a la fuga.​

El crimen ocurrió alrededor de las 9 p.m. del domingo en una zona de poco tránsito del sector de Chuquitanta. Según testimonios de vecinos recopilados por los serenos municipales, la víctima arribó al descampado a bordo de un vehículo acompañado por personas desconocidas que habrían facilitado el homicidio. Una vez que el auto detuvo su marcha en el lugar, los agresores abrieron fuego contra el hombre y escaparon velozmente de la escena.​

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo del fallecido presentaba dos impactos de proyectil en la cabeza y tres disparos adicionales concentrados en la zona del tórax. Además, los agentes registraron heridas por arma de fuego en las extremidades superiores e inferiores del occiso, sumando más de siete disparos en total.​

Los residentes del área alertaron inmediatamente a los serenos de la Municipalidad de San Martín de Porres tras escuchar las ráfagas de disparos en el descampado. Testigos señalaron que los sicarios huyeron con rumbo desconocido segundos después de acribillar a la víctima.

Investigaciones en curso

Efectivos de la comisaría de Pro se trasladaron hasta el lugar del crimen para iniciar las diligencias preliminares tras el reporte de los agentes municipales. La Policía Nacional informó que el hombre asesinado aún permanece sin identificar debido a que no portaba ningún documento de identidad al momento del hallazgo. El personal policial acordonó el perímetro del descampado para preservar las evidencias halladas en el terreno.​

Los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres asumieron las pesquisas para esclarecer los móviles de este violento homicidio. Las autoridades están recopilando testimonios adicionales de las personas que observaron el vehículo sospechoso en la zona momentos antes del crimen. Los agentes especializados trabajan en la identificación del occiso mediante pericias forenses para notificar a sus familiares.​

La Policía Nacional mantiene activas las investigaciones para determinar la ruta de escape utilizada por los asesinos tras este nuevo ataque. Las autoridades incrementaron la vigilancia en el sector mientras avanzan las diligencias necesarias para capturar a los responsables del asesinato. El caso permanece bajo la supervisión estricta del Depincri de San Martín de Porres hasta su total esclarecimiento.