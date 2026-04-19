Un hombre identificado como Jean Paul Cruz, de 56 años, fue asesinado en la intersección de la avenida Lima con Puerto Barrios, en el distrito de San Martín de Porres. Según el reporte de RPP, este hecho ocurrió durante el día y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Registros de cámaras de seguridad captaron momentos posteriores al ataque. En las imágenes se observa a la víctima tendida en la vereda tras recibir un disparo.

Agentes de la PNP acordonaron el área para inicar la recolección de evidencias. Fotos: Cesar Bueno| @photo.gec

Detalles del atentado

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el ataque fue ejecutado por un sujeto que llegó en motocicleta. El individuo descendió y se acercó directamente al hombre para dispararle.

Tras el ataque, el agresor huyó con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron las diligencias para ubicar su paradero.

La Policía Nacional del Perú indicó que no se descarta que el crimen esté vinculado a un caso de extorsión. Esta línea de investigación se sustenta en antecedentes de amenazas reportadas en el sector.

Los vecinos señalaron que la víctima se dedicaba a actividades comerciales. Este dato forma parte de las indagaciones que buscan esclarecer el móvil del ataque.

Personal del Ministerio Público también acudió hasta el lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones del caso. Fotos: Cesar Bueno @photo.gec

Vecinos denuncian ataques previos en la zona

El hecho ha generado inquietud entre los residentes del área. Según indicaron, no se trataría de un caso aislado, ya que han ocurrido otros episodios similares en la zona.

Los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad en el distrito. Asimismo, solicitaron mayor presencia policial y del Serenazgo para prevenir nuevos hechos.