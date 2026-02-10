Un nuevo crimen sacude la capital pese al estado de emergencia vigente. Este lunes por la noche, un hombre perdió la vida tras recibir múltiples disparos mientras cenaba en un restaurante de comida rápida ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Los Olivos, en San Martín de Porres.

Los testigos relataron que la víctima se encontraba consumiendo alimentos en el establecimiento cuando un sujeto desconocido arribó al lugar a bordo de una motocicleta. El agresor descendió del vehículo, ingresó al local y, sin pronunciar palabra, abrió fuego directamente contra su objetivo.

El hombre falleció de forma instantánea, mientras el pistolero escapó velozmente en su motocicleta con destino desconocido, según una mujer que presenció el ataque.

“Aproximadamente a las 8:30 de la noche habían disparado a un hombre que estaba comiendo, vinieron y de seis disparos lo mataron”, relató la testigo en Buenos Días Perú.

En medio de la lluvia de disparos, algunos de los comensales y comerciantes del lugar tuvieron que agacharse para evitar ser alcanzados por las balas. Los vecinos de la zona precisaron que no conocen a la víctima.

Investigación en marcha

Hasta el lugar de los hechos se desplegaron efectivos policiales para acordonar el área y permitir el trabajo de los peritos de criminalística. Las autoridades encontraron en la zona al menos 11 casquillos de bala.

Las pesquisas apuntan hacia un posible asesinato por encargo, aunque esta hipótesis deberá confirmarse durante el desarrollo de la investigación. Las autoridades confían en que las cámaras de videovigilancia de la zona hayan registrado imágenes del homicida que permitan su identificación y posterior captura.

Hasta el cierre de esta nota, la víctima aún no ha sido identificada.