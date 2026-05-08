La Policía logró identificar al hombre que fue hallado sin vida en una zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, luego de un ataque armado registrado durante la madrugada. El cuerpo fue encontrado en la avenida avenida San Nicolás, en medio de cúmulos de basura, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhimy Efraín Cabanillas Sánchez, de 37 años. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, presentaba varios impactos de bala concentrados en la cabeza y el rostro.

Vecinos de la zona informaron que durante la madrugada escucharon una ráfaga de más de diez disparos. Tras el sonido de los disparos, algunos residentes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido en la vía pública.

Hallazgo del cuerpo

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron el cuerpo tendido en una zona poco transitada de Chuquitanta. Según las primeras hipótesis, los responsables habrían aprovechado la oscuridad y la escasa presencia de personas para cometer el crimen.

Peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Posteriormente realizaron el levantamiento del cadáver conforme al procedimiento correspondiente.

Las autoridades señalaron que el cuerpo no presentaba señales de tortura previas al ataque. La investigación busca determinar cómo llegó la víctima a ese punto y quiénes participaron en el crimen.

Residentes del sector indicaron que el occiso no vivía en las inmediaciones donde fue encontrado. Sin embargo, señalaron que este nuevo caso refleja la preocupación que existe por los hechos delictivos registrados en esta parte de Lima norte.

Los vecinos también manifestaron su temor ante el aumento de hechos violentos en la zona. Por ello, solicitaron mayor presencia policial y acciones para reforzar la seguridad en el distrito.