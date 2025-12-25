Este jueves, se registró un incendio en la cochera de una vivienda de la calle Florida, en San Martín de Porres. La fuerte humareda alertó a los vecinos poco después de la medianoche de Navidad. Según los primeros reportes, el fuego se inició al interior de un predio utilizado como almacén y generó preocupación en la zona por el riesgo de propagación a las casas colindantes.​

Hasta el lugar llegaron más de 20 integrantes del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el siniestro se expandiera. El comandante Cristian Montenegro, jefe de la 1ra Brigada de Lima Norte, indicó que la emergencia fue controlada sin dejar víctimas humanas, aunque sí importantes daños materiales en la cochera afectada.​

Dentro del inmueble se hallaron balones de gas y diversos objetos que serían parte de un centro de acopio de reciclaje, lo que incrementó el riesgo durante la intervención bomberil. El material inflamable habría facilitado la rápida propagación del fuego en los primeros minutos del siniestro, obligando a los rescatistas a extremar medidas de seguridad.​

Tras controlar el fuego, los bomberos se concentraron en el enfriamiento de la zona para impedir que algún foco de calor reavive el incendio. Una vez culminada esta etapa, corresponderá a las autoridades competentes iniciar las investigaciones para determinar el origen del fuego y establecer eventuales responsabilidades.​

De acuerdo con las primeras hipótesis, no se descarta que el incendio esté relacionado con el uso de pirotécnicos durante las celebraciones por la llegada de la Navidad en San Martín de Porres. Esta versión será materia de verificación en las diligencias que se realicen en las próximas horas.