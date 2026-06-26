Un joven motociclista de 18 años perdió la vida durante la madrugada tras protagonizar un accidente de tránsito registrado en la vía Evitamiento, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima quedó atrapada entre las ruedas de un tráiler y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió a la altura del puente Porvenir, cuando el estudiante de mecánica identificado como Estéfano León se dirigía hacia el sur con rumbo a su vivienda. Las circunstancias que originaron la colisión aún son materia de investigación y serán determinadas por las diligencias policiales.





¿Qué dijeron los familiares?

Los familiares de la víctima llegaron hasta la escena poco después del accidente y señalaron que el conductor del vehículo pesado habría intentado retirarse del lugar. Un testigo que presenció lo ocurrido también cuestionó la actuación del chofer tras el choque.

De acuerdo con el testimonio de un transeúnte que recogió Exitosa, el conductor continuó su camino y no se detuvo para auxiliar al joven motociclista.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo acudieron a la zona para resguardar el lugar del accidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes. La familia solicitó que las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores sean revisadas con el fin de establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades.

Uno de los familiares también expresó su preocupación porque el cuerpo permanecía sobre una vía por donde continuaban circulando vehículos de carga pesada. Asimismo, indicó que esperaba que el conductor sea investigado por el presunto intento de abandonar la escena.

Como consecuencia del accidente, uno de los carriles de la vía Evitamiento permaneció cerrado mientras se efectuaban las pericias y el levantamiento del cuerpo. Los otros dos carriles continuaron habilitados para permitir el tránsito vehicular en la zona.

La Policía continuará con las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el accidente y establecer si el conductor del tráiler tuvo responsabilidad en la muerte del estudiante.