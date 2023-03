Una profesora, quien reside en San Martín de Porres, teme por su vida tras solicitar un préstamo de S/200 a través de un aplicativo que encontró cuando navegaba por Facebook. Ahora debe más de S/1500 y la recibe mensajes amenazantes.

“Yo no sé manejar mucho ese celular. Descargué esa aplicación sin saber todo lo que se me iba a venir. Ahora estoy pagando las consecuencias porque vivo intranquila, amenazada, no puedo hacer bien las cosas y tengo mucho miedo. Yo lo único que pido a esas personas que tengan un poco de compasión. Y si hay alguien que me pueda ayudar, que me ayude”, detalló en diálogo a ATV Noticias.

Según indicó la agraviada, ella encontró un anuncio en Facebook de Kcartera-préstamos de crédito, y como necesitaba S/200 decidió confiar en este aplicativo. Sin embargo, su vida cambió y se arrepiente de esa decisión.

“Todo el día son las llamadas, los mensajes. Me dicen que van a venir a mi casa, que ya saben dónde vivo, que me van a matar. Son cosas muy fuertes. Yo trabajo, pero de todas maneras con ese temor, con ese miedo. Yo lo único que pido es que comprendan la situación”, sostuvo.

Añadió que cuando ella solicitó el préstamo, le dijeron que tenía 180 para cancelarlo, pero a la semana ya le estaban pidiendo el pago completo.

“Yo pedí S/200 Si no tienes la plata pagas S/180 y te esperamos unos días. Pero todos los días va subiendo. Es una mentira porque solo te dan siete días y sino pagas en ese tiempo tienes que dar un parte, y esa parte no te la descuentan y el monto sigue subiendo. Lamentablemente yo no sabía, yo confíe. No sabía que así eran las cosas. Cualquiera comete un error”, manifestó.

Indicó que, pese a que acudió a denunciar los hechos a la dependencia policial de su zona, no recibió ayuda alguna. “Fui a la comisaría y me dijeron que eso era algo que tenía que pagarse. Les dije que me estaban amenazando y me dijeron que vuelva más tarde”.

Usuarios denuncian app

En Google Play Store, varios usuarios han denunciado el aplicativo Kcartera-préstamos de crédito.

“Estafa. Cuando lo descargué para comparar los intereses llegué a poner todos mis datos y es demasiado. Pagas el doble de lo que te dan y decidí no sacar, ahora me doy con la sorpresa de que mi solicitud fue aprobada, en ningún momento le di aceptar a sus préstamos. Ahora nadie responde porque su número de WhatsApp que tienen no existe”, posteó una persona.

“Me están cobrando 548 soles por un dinero que no me han depositado en ningún momento. Quiero comunicarme con alguien no puedo y la pantalla se congela en donde dice reserva tu dinero. Necesito algún número o correo estoy totalmente indignada”, indicó otro agraviada.