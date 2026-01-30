La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe al crimen organizado en San Martín de Porres al desarticular la banda ‘Los Dessa NG’, facción del Tren de Aragua dedicada a extorsión y sicariato contra transportistas y comerciantes.

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, agentes de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) allanaron un inmueble en avenida Las Malvas, cerca del mercado Los Jazmines en Naranjal. Capturaron a cinco venezolanos, incluyendo a Ismel Sánchez Requena (26), alias ‘Malandro’, expulsado del país en octubre de 2025 pero reingresado irregularmente .

En el lugar hallaron tres dinamitas, municiones, dinero en efectivo, nueve celulares con evidencias fotográficas de sus delitos, envoltorios de marihuana, tusi y clorhidrato de cocaína. Estos hallazgos sugieren vínculos con tráfico ilícito de drogas además de extorsiones en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho .

Los cinco integrantes fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para continuar las diligencias junto al Ministerio Público y esclarecer sus responsabilidades penales. La operación resalta los esfuerzos policiales contra facciones extranjeras en zonas vulnerables de Lima Norte .