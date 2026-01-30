SMP: PNP desarticula banda ‘Los Dessa NG’, facción del Tren de Aragua con drogas y dinamita. Composición: Diario Correo.
SMP: PNP desarticula banda ‘Los Dessa NG’, facción del Tren de Aragua con drogas y dinamita. Composición: Diario Correo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe al crimen organizado en San Martín de Porres al desarticular la banda ‘Los Dessa NG’, facción del Tren de Aragua dedicada a extorsión y sicariato contra transportistas y comerciantes.

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, agentes de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) allanaron un inmueble en avenida Las Malvas, cerca del mercado Los Jazmines en Naranjal. Capturaron a cinco venezolanos, incluyendo a Ismel Sánchez Requena (26), alias ‘Malandro’, expulsado del país en octubre de 2025 pero reingresado irregularmente .

En el lugar hallaron tres dinamitas, municiones, dinero en efectivo, nueve celulares con evidencias fotográficas de sus delitos, envoltorios de marihuana, tusi y clorhidrato de cocaína. Estos hallazgos sugieren vínculos con tráfico ilícito de drogas además de extorsiones en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho .

Los cinco integrantes fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para continuar las diligencias junto al Ministerio Público y esclarecer sus responsabilidades penales. La operación resalta los esfuerzos policiales contra facciones extranjeras en zonas vulnerables de Lima Norte .

TAGS RELACIONADOS