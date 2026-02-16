Un gran número de unidades de la empresa de transportes ‘El Rápido’ iniciaron este lunes 16 de febrero una masiva movilización hacia el Congreso de la República. La protesta busca exigir acciones concretas de las autoridades para detener la ola de atentados contra conductores del sector.

La caravana partió desde las primeras horas de la mañana con buses que cubren la ruta entre Carabayllo y Magdalena. Los vehículos avanzaron por una de las principales avenidas de Lima Norte con dirección al Parlamento.

Sin embargo, la protesta fue detenida por un operativo de la Policía Nacional del Perú en el paradero Palao y Habich. El contingente policial estaba encabezado por el general Óscar Arriola, jefe de la institución.

Los efectivos policiales obligaron a los conductores a descender de sus unidades. Además, procedieron a tomar fotografías de las placas de los buses sin explicar los motivos del procedimiento.

PNP interviene conductores y multa caravanas

En otro tramo de la Panamericana Norte se reportó la detención de un conductor de la compañía. El operativo liderado por el Coronel Juan Carlos Montúfar, ordenó el retiro de la flota con ayuda de grúas, según informó Latina Noticias.

El alto comisionado explicó que la captura del chofer responde al delito de disturbio y que no se permitirá el bloqueo de la vía pese al carácter de la manifestación.

Ante la detención del trabajador, un grupo de choferes increpó al coronel Montúfar por el reciente asesinato de uno de sus colegas a manos de sicarios. Mientras tanto el conductor detenido se mostró visiblemente afectado y sin comprender el motivo de la intervención.

Agentes de la Policía de Tránsito impusieron multas por infracción a conductores de las caravanas que permanecían detenidas. Las sanciones fueron aplicadas por obstaculizar el libre tránsito en la vía pública.

Sin embargo, los transportistas explicaron que fueron obligados por efectivos policiales a permanecer en el lugar. La medida tenía como objetivo impedir que la marcha avanzara hasta el Cercado de Lima.

¡Indignante! Policía multa a buses de “El Rápido” que son impedidos de avanzar en caravana por la misma policía. Los transportistas realizan una caravana por recientes ataques en la panamericana norte @chiroque1504 pic.twitter.com/np82rvDxYP — Ayrton Luera (@Ayrton_luera) February 16, 2026

La movilización responde al asesinato de un conductor de JC Bus ocurrido el sábado 14 de febrero en San Martín de Porres. Dos sicarios en motocicleta atacaron al chofer en la avenida Próceres con Universitaria, quien perdió la vida tras recibir múltiples disparos.

Ante este hecho, ‘El Rápido’ anunció la suspensión de sus servicios por falta de garantías para operar. Otras empresas como ‘La 50 va Contigo’, ET Guadalfo Silva y ET Pesquero se sumaron al apagado de motores en solidaridad con el gremio afectado por la violencia criminal.