Un nuevo crimen sacudió el distrito de San Martín de Porres, generando gran preocupación entre los residentes de la zona. Un hombre fue asesinado al interior de su vehículo, tras ser perseguido por sicarios en motocicleta mientras compartía junto a sus seres queridos.

El suceso tuvo lugar en la avenida Elvira García y García del mencionado del sector norte. La víctima se encontraba estacionado cerca de un local de comida rápida esperando su turno para ser atendido.

Durante la espera, dos delincuentes se aproximaron al vehículo y dispararon sin dar oportunidad de reacción. El conductor recibió impactos directos que le impidieron maniobrar con normalidad en ese momento.

Anderson Martínez Campos, como fue identificada la víctima fallecida, trató de alejarse del lugar del ataque inicial. Sin embargo, los criminales iniciaron una persecución inmediata tras su intento de escape.

Durante la huida desesperada, los agresores volvieron a efectuar disparos contra la unidad en movimiento. El automóvil terminó chocando violentamente contra la puerta metálica de una casa particular cercana.

Dentro del vehículo viajaban otros miembros de la familia de la víctima, incluyendo una menor de edad. Afortunadamente, ninguna de las personas adicionales resultó con lesiones durante el violento episodio.

Tras el atentado, los propios allegados auxiliaron al herido y lo llevaron al hospital Negreiros del Callao. El personal médico certificó su deceso poco después de su llegada por la gravedad de las heridas recibidas.

Expertos en criminalística intervinieron en la escena para recolectar evidencias del doble ataque. Encontraron seis proyectiles servidos dispersos en el interior del vehículo siniestrado.

Además, observaron perforaciones causadas por balas en la parte delantera y lateral del automóvil. Estos hallazgos confirman la intensidad y cercanía de la agresión perpetrada contra el conductor.

La Policía Nacional del Perú reveló que Martínez Campos había sido objeto de vigilancia previa por parte de estos sujetos. Su costumbre de visitar regularmente el puesto ambulante habría sido aprovechada para preparar la emboscada.

Fuentes policiales confirmaron que el fallecido mantenía registros por delitos contra el patrimonio. Entre sus antecedentes figuran casos de robo simple y hurto en su forma agravada cometidos con anterioridad.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con los responsables del homicidio. El caso se suma a la preocupante escalada de violencia que afecta a zonas específicas de la capital peruana.