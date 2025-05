Después de recibir hace más de dos meses el suero defectuoso del laboratorio Medifarma en la Clínica SANNA, Omar Garay denunció una serie de hostilidades sufridas durante su internamiento en dicho nosocomio privado.

El hombre decidió narrar que luego de una intervención quirúrgica recibida, estuvo internado entre el 20 y el 22 de marzo, pues sus brazos comenzaron a hincharse.

Como tratamiento recibió el suero y anticoagulantes pero a pesar de las molestias que sentía le dieron de alta. Sin embargo, el 26 de dicho mes volvió a la clínica, no fue atendido, pero al día siguiente la enfermera le confirmó que fue víctima del suero defectuoso, esto fue confirmado por la clínica a las horas.

“El día siguiente, el día 27, antes de las 9 de la mañana la clínica me llama y me indican si tenía tales síntomas, si me dolía la cabeza, si me dolía el brazo, entonces yo les comienzo a comentar todo lo que sentía, entonces es ahí donde me dicen que me habían inoculado el suero del lote tal (defectuoso)”, expresó a Exitosa.

El abogado de Garay asegura que su patrocinado está “está vivo de milagro” porque pudo haber sufrido reacciones más severas o letales.

“La verdad que es un milagro que esté aquí, porque muchas personas no pueden estar aquí, si él hubiera reaccionado al suero, la verdad sería otra historia, no se puede explicar todos los actos de indolencia”, sostuvo.

El letrado cuestionó el procedimiento de la clínica SANNA y los acusó de “discriminación”. Asimismo, realizó un llamado a las autoridades para que constaten los malos tratos en el mencionado lugar.