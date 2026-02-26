María Luz Meléndez Morales, una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenida tras intentar ingresar dinero al penal Establecimiento Penitenciario Ancón II, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Dinero oculto en su ropa

Según detalló el INPE, la suboficial manifestó que cumplía funciones en el Establecimiento Transitorio de Lima (carceleta), ubicado dentro del penal, y que se dirigía al área de psicología.

Como parte de los protocolos de seguridad, fue sometida a una revisión corporal en el cubículo 2 del recinto penitenciario. Durante la inspección, el personal detectó que llevaba S/16 300 ocultos en su brasier, dinero cuyo ingreso está prohibido.

Caso en manos del Ministerio Público

Tras el hallazgo, el INPE comunicó la intervención a la Depincri de Puente Piedra de la PNP y al Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen posibles responsabilidades penales.

El caso se produce en un contexto de crisis de seguridad ciudadana, donde las autoridades han advertido que diversas organizaciones criminales operan desde centros penitenciarios.

Investigación en curso

Las diligencias buscan esclarecer:

El destino del dinero.

Si existía coordinación con internos.

La posible comisión de delitos vinculados al favorecimiento penitenciario.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la situación legal de la suboficial.