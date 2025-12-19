El sujeto que agredió con un objeto punzocortante a un orientador del Metropolitano en la estación Naranjal se pronunció a través de sus redes sociales para pedir donaciones y pagar la multa de S/ 5,000 impuesta por el Poder Judicial. Durante una transmisión en vivo de TikTok, el agresor minimizó la violencia del ataque y cuestionó la sanción económica.

“¿Cómo va a ser 5 mil soles gente? Cinco mil soles por un puño”, exclamó durante la emisión.

El sujeto solicitó minimizó la agresión y solicitó el apoyo económico de los usuarios de la plataforma para evitar ir a prisión.

“Quiero pagarlo gente, para no irme preso. Quiero que me apoyen nomás, para que vean cómo es tan injusto el país”, añadió el agresor en su transmisión.

¿Cómo ocurrió la agresión?

El hecho de violencia se registró el lunes 15 de diciembre en la estación Naranjal del Metropolitano, generando alarma entre pasajeros y trabajadores del sistema de transporte. El orientador fue atacado con un objeto punzocortante mientras realizaba su labor de ordenar la cola de usuarios que esperaban abordar las unidades.

Según testigos, el altercado ocurrió cuando el trabajador intentaba organizar la fila de pasajeros. En ese momento, uno de los usuarios reaccionó violentamente y lo atacó. El ataque generó pánico entre quienes se encontraban en la estación y obligó a reforzar los protocolos de seguridad.

El trabajador sufrió un corte en la nariz con sangrado inmediato, por lo que recibió atención de primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladado a la Clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. En el centro médico se le practicaron curaciones y se activó su seguro de salud para cubrir la atención.

Detención y denuncia de la ATU

El agresor fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para establecer su responsabilidad penal.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) rechazó categóricamente el ataque contra su trabajador y anunció que presentará una denuncia formal contra el responsable. La entidad informó que el orientador se encuentra estable y que se activaron medidas de apoyo para garantizar su recuperación física y emocional.

La ATU rechaza de manera categórica cualquier tipo de agresión contra su personal y usuarios del transporte.

En ese sentido, lamenta informar que un orientador de la ATU fue agredido mientras realizaba sus labores en la estación Naranjal del Metropolitano. pic.twitter.com/a8a3Ya8L14 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 15, 2025

Cuatro años de prisión suspendida

Tras las diligencias policiales y fiscales, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia determinó una sanción económica de S/ 5,000 contra el agresor. Además, impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida que quedará condicionada al cumplimiento de reglas de conducta fijadas por el juzgado.

El pago de la multa y el respeto a las restricciones impuestas serán determinantes para evitar que la condena suspendida se convierta en efectiva y el agresor termine cumpliendo la pena en un establecimiento penitenciario.

Mientras tanto, la ATU se comprometió a seguir las investigaciones hasta que se sancione completamente al responsable y se garantice la protección de su personal.