Jalados. La Sunedu, después de años de inspecciones, reveló la lista negra donde indica que siete universidades cerrarían definitivamente sus puertas este año. Miles de estudiantes, algunos a punto de terminar y otros recién empezando, viven horas de incertidumbre.

Según la resolución publicada, las instituciones que culminarán operaciones son la Universidad Alas Peruanas (marzo), la Universidad José Carlos Mariátegui (abril), la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (abril), la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (julio), la Universidad Científica del Perú (agosto), la Universidad Privada San Carlos (agosto) y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (diciembre).

Todas ellas fueron sometidas a un extenso proceso de supervisión en el que se detectaron deficiencias reiteradas en infraestructura, gestión académica, políticas de investigación y servicios básicos.

OBSERVACIONES

Los informes de la Sunedu describen escenarios comunes en las universidades sancionadas: laboratorios incompletos o inoperativos, obras inconclusas, falta de protocolos de seguridad y ausencia de servicios esenciales como agua potable, internet y telefonía. En algunos casos, se comprobó que las instituciones operaban en locales sin habilitación o sin la documentación legal necesaria, tanto en sedes principales como en filiales de provincia.

En el ámbito académico, se constató la inexistencia de políticas reales de investigación, la ejecución mínima del presupuesto destinado a este rubro —en ciertos casos por debajo del 10 %— y la falta de procedimientos para evaluar y supervisar proyectos científicos. También la presencia de profesores bachilleres. Ninguna de las universidades alcanzó el mínimo legal del 25 % de profesores a dedicación exclusiva.