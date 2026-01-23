La Municipalidad de Santiago de Surco alertó sobre la presencia de invasiones ilegales en las faldas del cerro Centinela, en un terreno de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que ha sido declarado Área de Protección y Tratamiento Paisajista, donde está prohibida cualquier edificación.

Mediante un comunicado, la comuna distrital advirtió que estas ocupaciones irregulares ponen en riesgo la seguridad ciudadana y afectan el orden urbano.

Precisó que desde noviembre de 2025 ha solicitado de forma reiterada la intervención directa de la MML o la delegación de competencias para actuar en la zona, sin obtener hasta el momento una respuesta ni una coordinación efectiva.

Ante la falta de acciones, la municipalidad surcana responsabilizó a la comuna metropolitana por la continuidad de las invasiones y por las consecuencias derivadas de su inacción.

Asimismo, reafirmó que continuará realizando las gestiones necesarias para evitar que estas ocupaciones se consoliden en una zona con protección paisajística.