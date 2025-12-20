Un desconocido dejó un cartucho de dinamita en la recepción de la clínica Montesur, ubicada en la avenida El Polo del distrito de Surco, generando alarma entre trabajadores y pacientes del establecimiento médico. El incidente fue registrado por las cámaras, en donde se aprecia al sujeto ingresar al local con una caja de color negro para colocarla sobre el mostrador y huir rápidamente las instalaciones.

El equipo de seguridad del centro médico, examinó el paquete y descubrió que se trataba de un artefacto explosivo. El hallazgo resultó aún más preocupante al constatar que el cartucho tenía inscrito un nombre específico. Ante esta situación, el personal notificó de inmediato a las autoridades policiales.

PNP retiró el explosivo

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al centro médico y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la zona afectada. Los efectivos procedieron a retirar el artefacto explosivo sin que se registraran heridos ni daños a la infraestructura durante el operativo.

Según información difundida por Canal N, el nombre que aparecía en el cartucho es Aldo Aguilar, quien labora en la clínica desempeñándose en el área de almacén. Además, se conoció que este trabajador habría sufrido una agresión física dos días antes del incidente con el explosivo.

Todo apunta a intimidación criminal

Las autoridades policiales están evaluando la posibilidad de que el hecho forme parte de una estrategia de intimidación por parte de delincuentes que pretenden atentar contra la integridad del trabajador. Sin embargo, la investigación continúa abierta para establecer las responsabilidades y esclarecer los motivos detrás del incidente.

La Policía Nacional señaló que las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento serán fundamentales para avanzar en las pesquisas. El centro médico dispone de más de cinco dispositivos de videovigilancia que podrían proporcionar datos cruciales sobre la identidad de la persona que abandonó el paquete con el explosivo.