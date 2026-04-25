Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en el distrito de Santiago de Surco, en el cruce de las avenidas Surco y Paseo de la República. El hecho involucró a una camioneta y a un motorizado, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana en una intersección con alto flujo vehicular. Según lo reportado, uno de los vehículos impactó contra la motocicleta mientras transitaban por el cruce.

Las imágenes registradas en el lugar muestran la magnitud del choque entre ambas unidades. Como consecuencia, el conductor del vehículo menor fue proyectado varios metros sobre la vía.

Intervención de autoridades tras emergencia

Minutos después del impacto, un inspector de tránsito que se encontraba en el lugar acudió para asistir al conductor afectado. La intervención permitió brindar una primera respuesta mientras se coordinaba su traslado para atención médica.

El hecho generó congestión vehicular temporal en la zona. Además, varios peatones se acercaron para observar lo ocurrido y colaborar en las labores de auxilio. De acuerdo con testimonios de vecinos, este tipo de incidentes se repite con frecuencia en ese punto del distrito. La situación persiste pese a que la intersección cuenta con semáforos en ambos sentidos.

Los peatones señalaron que pese a la presencia constante de personal encargado de supervisar el tránsito, estas medidas no han logrado evitar la ocurrencia de nuevos accidentes.

Los residentes del sector manifestaron su preocupación por los riesgos en la zona. En ese contexto, consideran necesario implementar acciones adicionales que contribuyan a reducir este tipo de hechos.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la construcción de infraestructura que permita un tránsito más seguro para peatones y conductores. Estas medidas buscan disminuir la exposición a accidentes en una de las vías más transitadas del distrito.

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Un accidente de tránsito se registró en la Vía Expresa Sur en Surco



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