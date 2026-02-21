Una vivienda donde se almacenaba abundante material reciclable fue consumida por un incendio de regular magnitud en el cruce de la calle 9 de Diciembre con el jirón Fernando Rodríguez Soto, en el distrito de Surco.

La emergencia fue atendida por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos tras ser reportada cerca de las 2:20 a. m. de este sábado 21 de febrero, de acuerdo con la página web de la institución.

El personal de emergencia trabajó hasta el amanecer para sofocar el incendio, evitando que se propagara a inmuebles aledaños.

El brigadier Jorge Vega, de la Compañía de Bomberos de Surco, informó que dentro de la vivienda se encontró abundante material reciclable, por lo que se presume que el inmueble era utilizado como almacén.

“Tenemos un área aproximada de 35 metros cuadrados, es una vivienda. Se ha encontrado bastante material acumulado, aparentemente de reciclaje, bastantes plásticos. No se han registrado víctimas”, declaró a RPP.

“Dentro de la vivienda se encontraron dos balones de gas que estaban fugando. Han sido retirados y la fuga ya fue controlada. La emergencia ha sido clasificada desde un inicio como Código 1. No ha incrementado, se ha mantenido como Código 1 hasta el momento actual, que ya ha sido controlado”, agregó.

Tras finalizar el trabajo de los bomberos, las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer el origen del incendio. Aunque no se reportaron heridos ni víctimas, el hecho causó alarma entre los vecinos ante el riesgo de que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos.