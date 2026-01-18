La Municipalidad de Santiago de Surco dio inicio al ciclo de conciertos gratuitos y al aire libre “Concierto en tu parque”, una iniciativa cultural que busca acercar expresiones musicales de alto valor artístico a los vecinos del distrito.

El programa presenta un repertorio que incluye baladas, boleros, música criolla y ópera, interpretados en vivo por el reconocido tenor Juan Antonio de Dompablo.

Conciertos todos los jueves hasta mayo

La actividad se desarrollará todos los jueves desde las 7:00 p. m., durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, en distintos parques de Surco.

Según informó la comuna, el objetivo es fortalecer la convivencia vecinal y promover el uso de los parques como espacios de encuentro, disfrute y participación cultural.

Exitosa primera presentación en el parque Martinelli

El primer concierto se realizó en el parque Martinelli, ubicado en la avenida Ayacucho, a una cuadra de la avenida Benavides, donde cientos de vecinos de todas las edades se congregaron para disfrutar del espectáculo.

La actividad contó con la presencia del alcalde Carlos Bruce, quien acompañó a los asistentes durante la presentación.

Repertorio variado y formato instrumental

Durante el concierto, el público disfrutó de:

Piezas de ópera italiana

Boleros de Agustín Lara y Armando Manzanero

y Baladas de José Luis Perales , Roberto Carlos y Nino Bravo

, y Valses criollos de Chabuca Granda y Augusto Polo Campos

El formato musical incluyó violín, guitarra, teclado y percusión, acompañando la voz del tenor en un ambiente íntimo y familiar.

Próximas fechas y parques

El próximo concierto se realizará el jueves 22 de enero en el Parque Loma Amarilla.

Posteriormente, los espectáculos llegarán a los parques:

El Cabildo, Carlos Paz Cafferata, Pampa de la Quinua, El Palmar, Olavegoya, Egipto, Julio Escobar, Neptuno, Roque Sáenz Peña, Alvariño, Cooviecma, Paraguay, Gardenias, Miguel Alegre y Jacarandá.

La Municipalidad indicó que todos los vecinos de Surco y de Lima están cordialmente invitados.