Una enorme grúa pluma se volcó y cayó sobre dos automóviles y una motocicleta en la primera cuadra de la avenida Del Pinar, en el distrito de Santiago de Surco.

El personal del Serenazgo señaló que la grúa estaba en funcionamiento cuando, de repente, se vino abajo, situación que está siendo investigada.

Por un milagro, la caída de la pesada grúa no dejó víctimas mortales, considerando sus enormes dimensiones. Afortunadamente, no había transeúntes en el lugar al momento del accidente.

El conductor de la grúa logró salvar su vida al lanzarse al pavimento mientras el pesado vehículo se desplomaba. Como consecuencia de la caída, sufrió múltiples contusiones y cortes.

Fuentes del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) informaron a RPP que el chofer, de 45 años, fue evacuado de urgencia a la clínica San Pablo, donde se encuentra bajo observación médica.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron para atender la emergencia, reportada alrededor de las 12:30 p.m. de este jueves, según indica la página web de la institución.

Según dicho medio, por el cierre de la primera cuadra de la avenida Del Pinar, el tránsito está restringido, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y optar por vías alternas.