Un caso de maltrato animal y agresión física generó indignación en el distrito de Santiago de Surco, donde un médico fue denunciado por abandonar a ocho cachorros y golpear a un veterinario.

El agresor fue identificado como Yocer Yanfran Pinto Briceño, quien dejó a los animales en el frontis de la clínica Animal Surco durante la madrugada.

Abandono de cachorros desata violento ataque

Según informó América Noticias, los cachorros —de aproximadamente dos semanas de vida— fueron dejados en una caja en la vía pública.

Al percatarse del hecho, el veterinario de turno salió a increpar al sujeto, lo que provocó una reacción violenta.

De acuerdo con la Policía, el médico golpeó repetidamente al trabajador en la cabeza y lo sujetó con fuerza. En medio del incidente, una mujer que acompañaba al agresor también participó en la agresión.

Denuncia e investigación en curso

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú, luego de que el denunciado fuera intervenido en la comisaría del distrito.

Pinto Briceño no brindó declaraciones tras su detención y enfrenta una denuncia por:

Abandono de animales

Lesiones contra el veterinario

Asimismo, se confirmó que el implicado se encuentra inscrito en el Colegio Médico del Perú, lo que ha generado pedidos de pronunciamiento institucional.

Cachorros fueron rescatados y están estables

Los ocho cachorros fueron puestos a salvo por el personal de la clínica veterinaria.

Debido a su corta edad, permanecen en incubadora y son alimentados con leche especial.

Según el centro veterinario, los animales se encuentran estables, aunque requieren monitoreo constante.

Indignación y pedidos de sanción

El hecho ha generado rechazo entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes exigen sanciones ejemplares.

También se ha solicitado un pronunciamiento del Colegio Médico del Perú sobre la conducta del profesional involucrado.