Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil que circulaba a gran velocidad cuando intentaba cruzar la extensión de la Vía Expresa Sur, a una cuadra de la parroquia San Roque, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió alrededor de las 11 a.m. de este lunes 19 de enero.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo del distrito de Surco para acordonar la zona.

Según información de El Comercio, identificaron a la víctima como Eulogia Quihui Suica, de 66 años, quien falleció de manera instantánea tras ser embestida por el vehículo conducido por Andrys Daniel Brito.

El suceso se produjo en la intersección del pasaje San Gotardo con la Vía Expresa Sur, cuando la víctima retornaba de realizar compras en el mercado.

Según informó el citado medio, en la zona se encontraba un inspector municipal regulando el tránsito. Testigos indicaron que el conductor del vehículo no se percató de la señal de alto debido a que se desplazaba a gran velocidad.

Familiares de la víctima y vecinos del sector, entre llantos y reclamos, exigieron justicia por lo ocurrido.

Por su parte, agentes de la PNP condujeron al chofer, de nacionalidad venezolana, hasta la comisaría de Sagitario.

Municipalidad de Surco solicita acciones inmediatas tras el accidente en la Vía Expresa Sur

La Municipalidad de Santiago de Surco lamentó la muerte de una mujer de 66 años, atropellada este lunes por la mañana por un vehículo que circulaba a alta velocidad en la Vía Expresa Sur.

A través de un comunicado, publicado en su cuenta de Facebook, dicha comuna afirmó que el fatal accidente podría haberse evitado “si se hubieran adoptado las medidas de seguridad que nuestra comuna ha solicitado en reiteradas oportunidades a Emape, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

“Pese a nuestras constantes advertencias sobre el riesgo que representa esta vía para los peatones, no se ha recibido una respuesta efectiva. Hoy, esa inacción ha tenido consecuencias irreparables”, agregan.

La comuna de Surco instó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a “actuar con urgencia y responsabilidad”, solicitando la instalación inmediata de puentes peatonales y el refuerzo de la señalización y medidas de seguridad en la zona para prevenir nuevas tragedias.