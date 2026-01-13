La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a José Carlos Rodríguez Fernández (39), conocido como alias ‘Chon’, presunto líder de la banda criminal ‘Los Amigos del Sur’. El operativo se ejecutó el lunes por la noche en la urbanización Prolongación Benavides, distrito de Surco, donde hallaron arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, celulares y una laptop.​

Los agentes policiales intervinieron al sospechoso tras inteligencia que lo vinculaba a extorsiones contra empresas de transporte formal e informal en Lima. Esta organización surge de remanentes de la peligrosa ‘Los Trujillanos’. Días previos, tres integrantes cayeron en Villa María del Triunfo.​

#EstadoDeEmergencia 🚨 | ¡Cae cabecilla de banda criminal dedicada a la extorsion en Lima Sur!🚔💥

Efectivos policiales, ejecutaron un operativo en el distrito de #SantiagoDeSurco, logrando la detención del presunto líder de la banda criminal 𝙇𝙤𝙨 𝘼𝙢𝙞𝙜𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙪𝙧,… pic.twitter.com/ljo9XjTQI8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 13, 2026

El comandante general Óscar Arriola comparó a ‘Chon’ con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capo recluido en Paraguay.

“Es uno de los principales cabecillas del Cono Sur, con sentencia de muerte por bandas rivales que pugnan por control”, afirmó frente a la prensa.

Los dispositivos incautados contienen información clave sobre sus operaciones.​

La banda criminal operaba atentados con explosivos contra transportistas. Miembros de la PNP destacaron la captura en redes sociales como un logro contra el crimen organizado que amenaza la seguridad en la capital. Autoridades disposition del detenido a la justicia.