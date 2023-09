Hace 18 años, el cáncer le salió al frente a Susana Wong, directora general de Lazo Rosado Perú, y por esa dura prueba que le puso la vida, fue que decidió ser voluntaria para apoyar al paciente oncológico en el Perú.

“En el año 2005 me diagnosticaron cáncer de mama y fui atendida en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas, justamente en ese proceso empecé a conocer un poco más sobre cómo afrontar la enfermedad desde mi perspectiva de paciente. Me invitaron a seguir un voluntariado allí, y prácticamente todo mi tratamiento la pasé apoyando a otros pacientes”, cuenta Wong.

Para cumplir esa labor es imprescindible conocer las reales necesidades de un paciente oncológico. Justamente, en ese voluntariado fui aprendiendo lo que necesita el paciente y empezamos a realizar talleres sobre nutrición, rehabilitación, sobre cómo sobrellevar la enfermedad, la parte emocional y los tratamientos también. Empecé igualmente a ver las necesidades de los pacientes y sobre todo cómo funciona el sistema público de salud.

¿Cuánto tiempo al frente de Lazo Rosado Perú?

Nosotras tenemos 10 años, lo que pasa es que en este interín de los tratamientos por mi enfermedad, y también con mi labor del voluntariado, decidí abrir una página de Facebook, para informar sobre prevención, cuidado, chequeo, alimentación, todo lo que tiene que ver con prevención, y es así como nace Lazo Rosado en esta página. Poco a poco ya se fue implementando y nosotros optamos también por hacer campañas, articulando con las municipalidades, con las comunidades locales tambièn, y ahí tocamos temas de prevención sobre el tema del cáncer de mama y cuello uterino.

El voluntariado es una labor desinteresada, ¿cómo se sostienen?

Hacemos maravillas, somos muy creativas, esa es la pura verdad, lo hacemos con todo el esfuerzo, gracias a Dios no tengo problemas económicos para poder aportar, y vemos qué hacemos. Nuestras voluntarias ayudan también, no recibimos contribuciones económicas efectivas, pero sí recibimos donaciones que necesitamos para las campañas que siempre se requieren. Buscamos a los amigos, a la familia, todos ellos son los que pagan pato.

La asistencia de Lazo Rosado Perú es básicamente para la mujer con cáncer.

Sí, justamente nosotros nos dedicamos a velar por las mujeres con cáncer, especialmente, cáncer de mama y de cuello uterino, y ahora estamos incidiendo en las políticas públicas por esa necesidad que vemos en general en los pacientes oncológicos porque todos tienen la misma problemática, no hay tratamientos, no hay medicinas, o no a todos les llega por igual. Vemos que esta problemática de acceso tiene que ser vista ya al más alto nivel.

La implementación de Ley Nacional de Cáncer es un tema prioritario en lo que respecta a políticas públicas. La Ley Nacional de Cáncer es un tema que nosotros estamos impulsando, tenemos muchas reuniones con el ministerio, con el INEN, con muchas instituciones y vemos que están tratando de avanzar. Aclaro que no digo que no le ponen voluntad, en medio de este sistema tan caótico en que vive la salud, ellos están tratando, pero lo que sí veo es una falta de articulación de estas instituciones que son actores principales de que se implemente la Ley Nacional de Cáncer.

¿Hay realmente un avance en la implementación de tan importante ley?

Mira, justamente de las 16 disposiciones del reglamento, ya hay 7 listas, una de las más importantes es la red oncológica nacional, que permite la descentralización de los servicios oncológicos, que en las regiones también los servicios estén implementados y tengan tratamientos propios y no manden a la gente a Lima justamente por esa falta de personal y equipamiento.

La demora en la implementación es preocupante. Es terrible, estamos preocupados, nosotros hemos logrado que el 28 de julio, la presidenta haya declarado el cáncer como objetivo nacional; de parte del Ejecutivo también le están poniendo fuerza, pero háganlo. Inclusive, hemos tenido una reunión con el premier que nos ha dado a conocer su compromiso porque esto salga. Lo que nosotros siempre hemos estamos tratando de hacer es que se cree un grupo, un sistema de todos los actores involucrados dentro de la atención oncológica nacional para lograr un objetivo común y que favorezca a los pacientes oncológicos.