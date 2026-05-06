La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso la suspensión temporal de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince, tras confirmarse casos de la enfermedad de manos, pies y boca asociada al virus Coxsackie.

Según informó el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, los contagios fueron detectados en dos secciones de primaria y dos de secundaria.

“Son casos focalizados. La indicación es aislar únicamente las aulas afectadas, no cerrar todo el colegio”, señaló durante una conferencia de prensa realizada el 5 de mayo.

Los estudiantes de las aulas afectadas continuarán sus actividades académicas de forma virtual durante una semana mientras se realizan labores de limpieza y desinfección.

Alrededor de 80 conglomerados a nivel nacional

El Ministerio de Salud informó que, en lo que va del año, se registraron aproximadamente 80 conglomerados de casos vinculados al virus Coxsackie en distintas regiones del país.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, César Munayco, explicó que estos casos se concentran principalmente en entornos escolares.

“Es una enfermedad que se presenta todos los años, con mayor frecuencia entre marzo y junio. Lo que estamos viendo ahora es su comportamiento habitual”, indicó.

Las regiones con más reportes incluyen Lima, Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín. En Chiclayo, la UGEL reportó 93 casos hasta el 2 de mayo.

Enfermedad leve, pero altamente contagiosa

Las autoridades sanitarias recalcaron que la enfermedad suele ser leve y autolimitada, aunque presenta alta capacidad de contagio.

Entre los síntomas más frecuentes figuran:

Fiebre

Dolor de garganta

Malestar general

Ampollas en manos, pies y boca

El virus se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o superficies contaminadas, como juguetes, útiles escolares y manijas.

Padres cuestionan comunicación y prevención

Algunos padres de familia expresaron preocupación por la forma en que se comunicaron los casos dentro de la institución educativa.

“Nos hemos enterado ahora último. Incluso mi hija estuvo en un aula donde hubo un caso y no hubo desinfección previa”, señaló Erick Neyra, padre de familia.

Otros padres pidieron reforzar las medidas preventivas y mantener protocolos de higiene más estrictos dentro del colegio.

Minsa descarta cierre total de colegios

Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación reiteraron que no se recomienda el cierre completo de colegios, sino el aislamiento focalizado de aulas afectadas.

Entre las principales medidas preventivas destacan:

Lavado frecuente de manos

Desinfección de superficies

Ventilación de ambientes

Vigilancia de síntomas

“Debemos retomar hábitos que aprendimos durante la pandemia, como el lavado de manos constante”, enfatizó Marcos Tupayachi.

Asimismo, la congresista Rosselli Amuruz solicitó convocar al ministro de Salud ante el incremento de casos en colegios del país.